Festival de Deauville : Sublime casting, Catherine Deneuve présidente du jury

Les célèbres planches de Deauville s'apprêtent à être une nouvelle fois foulées par les stars du septième art.

Le 6 septembre 2019 débute le Festival du film américain, dont le programme vient d'être dévoilé. Cette année, la légende du cinéma français Catherine Deneuve présidera le jury. La mythique actrice de 75 ans sera entourée par la scénariste et réalisatrice Claire Burger, l'actrice italienne Valeria Golino, l'actrice luxembourgeoise Vicky Krieps, le réalisateur Antonin Baudry, le réalisateur de documentaires Jean-Pierre Duret, l'acteur, scénariste et réalisateur Gaël Morel, le chanteur, acteur et réalisateur Orelsan, le scénariste et réalisateur Nicolas Saada, et l'acteur Gaspard Ulliel.

Durant le Festival de Deauville, qui se déroulera jusqu'au 15 septembre, plusieurs stars américaines recevront des prix. Kristen Stewart - grande habituée des cérémonies françaises puisqu'elle a déjà participé à plusieurs reprises au Festival de Cannes et a été récompensée en 2015 du César de la Meilleure actrice dans un second rôle pour Sils Maria -, Sienna Miller, Geena Davis (qui présentera le documentaire This Changes Everything, sur les disparités de genre à Hollywood) et Pierce Brosnan, qui a inauguré la cabine qui porte son nom à Deauville en 2014, recevront tous un Deauville Talent Award. Sophie Turner, l'épouse de Joe Jonas, se verra quant à elle remettre le prix Prix Nouvel Hollywood alors que l'intégralité de la série Game Of Thrones (dans laquelle elle interprète le rôle de Sansa Stark) sera proposée en intégralité et sur grand écran durant le Festival. Le public pourra découvrir gratuitement une saison par jour.