Kristen Stewart, star à Deauville : petit short sur le tapis rouge

C'est dans un court short taille haute que Kristen Stewart a fait son apparition au Festival de Deauville. Toujours avec sa célèbre coupe courte et quelques mèches roses, l'actrice américaine de 29 ans a hypnotisé sur le tapis rouge. Veste blanche coupée, short noir et escarpins noirs et blancs : la comédienne de talent était venue présenter Seberg, dans lequel elle interprète l'actrice Jean Seberg. Elle a défilé au bras d'Yvan Attal, avec qui elle partage l'affiche, puisqu'il joue le personnage de Romain Gary.

Avant de fouler le tapis rouge, Kristen Stewart a pris le temps d'inaugurer une célèbre cabine de la station balnéaire qui porte désormais son nom. Une fois arrivée dans l'enceinte du 45e festival du cinéma américain, elle a reçu un hommage des mains d'Olivier Assayas, réalisateur qui l'a dirigée sur Sils Maria, film pour lequel elle a été la première actrice américaine à recevoir un César. "Je voudrais surtout exprimer mon admiration pour elle, on dit qu'il n'y a rien de plus important que la liberté du cinéma indépendant. Et ce cinéma ici à Deauville y est consacré. Mais le mot indépendant est trop vague. Il me semble qu'il faudrait plutôt dire cinéma libre", a déclaré le cinéaste.

Très émue lors de l'hommage d'Olivier Assayas, Kristen Stewart l'a longuement remercié, "évoquant la difficulté de trouver ses semblables, son clan", selon ses propos rapportés par Ouest France.

Kristen Stewart s'est ainsi vu remettre le prix Deauville Talent Award, décerné pour l'ensemble de sa carrière. "Recevoir un prix me fait regarder plus vers l'avenir que vers le passé. Je vois cela comme une grande fête où on célèbre le cinéma entre amis", a-t-elle confié à nos confrères de 20 Minutes.