Kristen Stewart très décolletée face à Léa Seydoux : tapis rouge glamour à New York

Elles ont fait sensation ! Les deux héroïnes du nouveau film de David Cronenberg, Les crimes du futur, Kristen Stewart et Léa Seydoux ont enflammé le tapis rouge ce jeudi pour la première du film. Après un passage remarqué à Cannes, les deux jeunes femmes ont remis ça pour une nouvelle apparition hypnotique !

Il fallait être au Walter Reade Theater de New York hier pour voir la comédienne révélée dans la saga Twilight (et qui pourrait bientôt retrouver Robert Pattinson au cinéma), Kristen Stewart, fouler le tapis rouge dans une combinaison entièrement noir signée Chanel. L'actrice avait encore ajouté du caractère à sa tenue en se présentant avec un décolleté très osé. Sa consoeur française Léa Seydoux avait, quant à elle, opté pour une robe noire de chez Louis Vuitton qu'elle portait sur une chemise blanche. Le look faussement sage de la comédienne était complété par une paire de bottes et un rouge à lèvre à la fois sensuel et élégant.