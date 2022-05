Cannes 2022 : Kristen Stewart et Léa Seydoux sublimes devant Sharon Stone sexy en robe fendue !

Dans Les crimes du futur, en salles ce mercredi 25 mai 2022, David Cronenberg s'attaque à nouveau à l'univers de la science-fiction. Pour incarner son nouveau thriller, le réalisateur canadien a jeté son dévolu sur l'excellent Viggo Mortensen, interprète de Saul Tenser, artiste mettant en scène la mutation de ses organes dans l'environnement de synthèse dans lequel la population évolue. Il est secondé par Caprice, que campe la française Léa Seydoux, dans ses expériences surveillées par Timlin, alias Kristen Stewart, enquêtrice du Bureau du Registre National des Organes. Leur quotidien jusqu'alors tranquille va se retrouver chamboulé par des éléments mystérieux. Un thriller d'épouvante en compétition officielle du Festival de Cannes que tous sont venus défendre ce lundi 23 mai.

Kristen Stewart, Léa Seydoux et Viggo Mortensen ont fait front au côté de David Cronenberg pour honorer le réalisateur et représenter le long-métrage qui donnera peut-être un nouveau coup d'éclat à la belle carrière que tous mènent déjà avec passion et énergie depuis leurs débuts dans le 7ème art. Les deux comédiennes, très complices avant la montée des marches, ont illuminé le tapis rouge. Léa Seydoux portait une longue robe noire, légèrement transparente et ornée de perles. L'actrice de Twilight avait opté pour un crop top coloré et brillant et une longue jupe blanche bouffante. Mais elles n'ont pas été les seules à tout donner pour l'événement. Les looks chic et classe étaient de sortie, Cannes oblige.

Moment père-fille pour Ana Girardot

Hippolyte Girardot a passé une tête sur le tapis rouge, sa fille Ana Girardot non loin de lui. Agnès Jaoui était également présente à l'image de Vincent Cassel. Le cinéaste Santiago Amigorena, ancien compagnon de Julie Gayet, a foulé le tapis rouge au bras de son épouse, la scénariste Marion Quantin. S'ils étaient tous très élégants, autant dire qu'ils ne faisaient pas vraiment le poids face à l'éblouissante Sharon Stone. L'actrice de 64 ans a encore une fois fait sensation dans une longue robe verte fendue sur un côté, laissant entrevoir des jambes de rêve, à tomber !

Après la mythique montée des marches, toute l'équipe a pris place dans le grand théâtre lumière, sous une horde d'applaudissements des spectateurs. Un exercice auquel le réalisateur commence à être habitué, moins son acteur. Ce n'est pourtant pas la première fois que David Cronenberg et Viggo Mortensen collaborent ensemble. En 2005, l'acteur décrochait un rôle dans A History of Violence puis dans Les Promesses de l'ombre deux ans plus tard. Pour Kristen Stewart et Léa Seydoux, ce fut en revanche une grande première. Reste à savoir si la compagne d'André Meyer aura autant de chance que son comparse Vincent Cassel, ayant été sollicité à deux reprises par le cinéaste pour Les Promesses de l'ombre et A Dangerous Method...