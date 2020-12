Léa Seydoux en couple avec André Meyer, qui est le père de son fils ?

Au début des années 2010,Léa Seydoux croise le chemin du mannequin André Meyer. À l'époque, l'actrice et le jeune homme ne sont pas prêts à s'investir dans une relation sérieuse et décident de rester amis. Trop occupés par leurs carrières respectives, Léa et André gardent de bons contacts et se donnent régulièrement des nouvelles.

Interviewée par le magazine Paris Match, l'actrice des films La Vie d'Adèle et 007 Spectre dévoilait les secrets de son histoire avec celui qu'elle surnomme désormais "l'homme de sa vie" : "Ça a été un coup de foudre en deux temps. Il y a quelques années, je l'ai fréquenté une première fois. Il était un peu jeune; moi, pas très mature non plus et absorbée par mon travail. Bref, on s'était ratés. J'avais vaguement gardé contact avec lui. Un jour nous nous sommes recroisés. Et là, je me suis dit: 'C'est lui!'"

En 2013, le couple décide de se donner une chance et débute une belle histoire d'amour. Trois ans plus tard, les amoureux annoncent attendre un enfant. Léa dévoile pour la première fois son babybump lors du Festival du film de Toronto en septembre 2016. Le 18 janvier 2017, leur petit garçon George est né.

Un nouveau rôle de maman que l'actrice attendait impatiemment comme elle l'indiquait aux journalistes de Madame Figaro en 2019 : "Il est très beau gosse, je l'adore... J'ai aimé la grossesse, tout ce qui est lié à la maternité. Être avec mon fils, passer du temps ensemble me ravit. Je suis curieuse de savoir ce qu'il perçoit du monde ou ressent, même s'il n'a que 2 ans et demi. J'observe la façon dont les choses résonnent en lui. Comme il est observateur, concentré, curieux... J'ai toujours voulu être mère, ça, c'est une certitude".