Cannes 2022 : Sharon Stone très remarquée en robe bustier orange pour recevoir un prix

Derrière le strass et les paillettes du cinéma, le festival de Cannes sait aussi récompenser le travail humanitaire. C'était le cas lors du Gala de la Better World Fund qui s'est tenu ce dimanche 22 mai à l'hôtel JW Mariott.

La soirée a récompensé dans un premier temps Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d'Ivoire et fondatrice de l'association d'aide aux enfants, Children of Africa. Cette dernière, apparue dans une robe bleue à motifs, s'est déclarée très touchée par le geste. "Je suis heureuse que l'Afrique et particulièrement la Côte d'Ivoire soient mises en lumière par le Fonds de Dotation Better World. J'en suis très touchée et j'espère que cela encouragera d'autres initiatives pour donner un meilleur avenir aux enfants d'Afrique" a-t-elle affirmé. L'autre personnalité récompensée n'était autre que la célèbre comédienne Sharon Stone , décidément immanquable à Cannes cette année, qui s'est présentée dans une longue robe bustier orange pour participer au dîner. Les deux femmes ont été vues arriver au bras l'une de l'autre pour se présenter sur le photocall (voir diaporama).

La soirée organisée visait également à récolter des fonds pour Children Memorial Health Institute de Varsovie, et secourir les réfugiés d'Ukraine à travers une vente aux enchères exceptionnelles de sacs et vêtements de la marque Dolce & Gabbana. Sharon Stone, cette fois vêtue d'un ensemble tailleur bleu, était tenue d'animer la vente. On a également pu voir la star de Basic Instinct poser avec l'une des acheteuses (voir diaporama). "Nous espérons que le soutien de la communauté cinématographique servira le peuple souffrant d'Ukraine. C'est à Cannes que nous pouvons activement servir ceux qui en ont besoin, je suis reconnaissante pour cette opportunité" a déclaré la star.

Enfin, le président de Better World Fund, Manuel Collas de la Roche a tenu un discours sur les nouveaux enjeux humanitaires qui doivent être mis en lumière dans les années futures et a rappelé l'importance du cinéma dans les combats à mener. "La culture et le cinéma en particulier ont un rôle clé à jouer pour sensibiliser aux principaux enjeux humanitaires et de durabilité de notre époque Le changement climatique, le gaspillage alimentaire, l'empreinte carbone et l'énorme impact de l'alimentation sur notre santé sont des poisons lents qui peuvent ruiner des générations. Il est temps d'agir ensemble et vite !"