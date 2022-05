Diaporama : Cannes 2022 : Sharon Stone très remarquée en robe bustier orange pour recevoir un prix

Cannes 2022 : Sharon Stone reçoit un prix et anime une vente aux enchères

Rossy de Palma, Sharon Stone - Photocall de la remise du prix international "Better World Fund" à D.Ouattara et S.Stone lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. © Jack Tribeca / Bestimage

Dominique Ouattara, Sharon Stone, Manuel Collas de la Roche - Photocall de la remise du prix international "Better World Fund" à D.Ouattara et S.Stone lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 22 mai 2022 © Jack Tribeca / Bestimage

4 / 17

Sharon Stone et les acheteurs des pièces Dolce & Gabanna - Photocall de la remise du prix international "Better World Fund" à D.Ouattara et S.Stone lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 22 mai 2022 © Jack Tribeca / Bestimage