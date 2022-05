Cannes 2022 : Accident de robe sur tapis rouge, une starlette dévoile un sein !

Le Festival de Cannes ne serait pas ce qu'il est sans ses stars, ses acteurs, ses cinéastes, ses soirées, ses tenues plus magiques les unes que les autres et... ses accidents de look ! Car monter les marches devant des centaines de regards à l'affût du moindre faux pas est un exercice difficile que les invités ne réussissent pas toujours. L'une des victimes de cette 75ème édition n'est autre que Lady Victoria Hervey, mannequin et mondaine britannique dont la tenue portée pour la montée des marches du film Les Amandiers en a mis littéralement plein la vue à l'assemblée.

Il faut dire que pour cette chaude soirée du dimanche 22 mai, Lady Victoria Hervey ne s'était pas parée de la tenue la plus couvrante qu'elle avait dans ses valises. L'aristocrate de 46 ans portait une robe dorée dont le haut ne laissait que peu de place à la suggestion. Le dos et le ventre étaient presque nus. Seules deux coques étaient censées dissimuler sa poitrine. Ces dernières n'ont malheureusement pas bien fait leur travail. Lady Victoria s'est donc retrouvée un sein presque à l'air, suffisamment en tout cas pour apercevoir le téton de l'invitée. Présente depuis le début de Festival, Lady Victoria Hervey a également monté les marches pour voir les films Triangle of Sadness (Sans filtre) et Coupez !.

Ce petit accident n'a cependant pas réussi à voler la vedette aux stars de la soirée. Pour présenter Les Amandiers, Valeria Bruni-Tedeschi a réussi à réunir collègues, famille et proches pour vivre ce moment de pure émotion à ses côtés. Carla Bruni, sa soeur, et leur mère Marisa Tedeschi étaient présentes pour soutenir la cinéaste tout comme Louis Garrel, ex-compagnon de la réalisatrice, dont le film est en compétition, tenant l'un des premiers rôles du drame.

Louis Garrel n'est évidemment pas le seul à qui Valeria Bruni-Tedeschi a choisi de faire confiance pour ce beau projet, attendu officiellement en salles le 9 novembre prochain. Pour les besoins de son film, la réalisatrice a fait appel au talent de Nadia Tereszkiewicz, de Vassily Schneider, frère de Niels Schneider, de Sofiane Bennacer, Micha Lescot et Suzanne Lindon, fruit des amours entre Sandrine Kiberlain et Vincent Lindon. Le président du jury réussira-t-il à prendre de la distance et ne pas faire jouer l'affect dans sa décision ? Affaire à suivre !