Accident de robe à Cannes : un mannequin laisse échapper un sein sur le tapis rouge

Vous le savez, la météo est peu clémente en ce début de période estivale. Et la Côte-d'Azur n'est pas épargnée ! Alors que la Croisette retrouve finalement son Festival International du film de Cannes après une année d'abstinence, la 74 édition de l'évènement ne se déroule pas tous les jours sous un soleil de plomb. Un coup de vent, d'ailleurs, a si vite fait de ruiner les tenues les plus folles qui déferlent sur le tapis rouge du Palais des Festivals. Le vendredi 16 juillet 2021, alors qu'elle défilait dans une sublime robe à sequin bleue et noire, le mannequin Angelina Kali a par exemple été victime d'un léger accident de garde-robe.

Un faux mouvement, un tissu trop ample au niveau de la poitrine et une brise légère ne font pas bon ménage. Alors qu'elle s'apprêtait à se rendre à la projection du film Les intranquilles, de Joachim Lafosse, Angelina Kali a nonchalamment laissé échapper un sein devant l'oeil aiguisé des photographes. La jeune beauté britannique, élue Miss England Supranational 2016, a pourtant l'habitude de représenter les plus grands designers. On l'aperçoit souvent sur les catwalks des Fashion Weeks ou lors d'évènements huppés à travers l'Europe, à l'image du Grand Prix de Monaco, ou à l'enclos des propriétaires de chevaux du Royal Ascot.