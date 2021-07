Cannes 2021 : Yseult décolletée et ultra stylée, sa tenue spectaculaire fait sensation

Vendredi 16 juillet 2021, la chanteuse et activiste Yseult a frappé fort lors de sa venue au Festival de Cannes. La jeune femme de 26 ans, révélation féminine aux Victoires de la Musique 2021, a misé sur un look audacieux pour sa montée des marches. A l'occasion de la projection du long-métrage de Joaquim Lafosse, Les Intranquilles, avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard et Gabriel Merz-Chammah, le petit-fils d'Isabelle Huppert, tous habillés par Dior, Yseult était vêtue d'une robe blanche en dentelle transparente à manches longues, qui mettait sa poitrine en valeur ! La jeune femme a dégainé son ombrelle immaculée et l'a faite virevolter au dessus de sa tête. La nouvelle ambassadrice de L'Oréal Paris a donc misé sur un look champêtre, blanc de la tête aux pieds, avec des escarpins à brides de la même couleur et des créoles XXL en argent.

D'autres célébrités ont fait une apparition remarquée comme Emmanuelle Béart.Cindy Bruna, l'ex-compagne du footballeur Neymar Jr, portait une robe style smoking imprimé tartan. La top modèle d'origine éthiopienne Liya Kebede est venue avec sa fille Raee : elles étaient toutes les deux chic en total look noir. La mère a opté pour une longue toilette à sequins et la fille, pour une robe courte en velours, surmontée d'un noeud sur le devant de la poitrine.

Lolita Chammah, qui ne pouvait pas manquer l'avant-première du film dans lequel joue son petit Gabriel, était vêtue d'une robe noire imprimée. Géraldine Nakache , qui a assisté à la montée des marches de son amie Leila Bekhti et Elsa Zylberstein, présidente du jury Un Certain regard étaient aussi présentes et très en beauté.