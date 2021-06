Yseult : La chanteuse devient ambassadrice L'Oréal Paris

"Être égérie @lorealparis est un rêve de petite fille, ajoute Yseult dans une deuxième publication. Le changement, c'est maintenant, il est internationalement réel. Merci la vie, merci à ma bonne étoile, merci à mon audace, merci à mon agent @hybra gratitude encore et toujours. Des petites filles et des petits garçons vont me voir à la tv, dans les magazines, les supermarchés partout.. dans le monde entier. Le message derrière tout ça est si profond est grand. Petite j'aurais aimé voir une jeune femme comme moi et me dire que oui, tout est possible car OUI tout est possible."

Yseult est apparue sur sa première campagne L'Oréal Paris, pour la gamme de rouges à lèvres Les Nus by Color Riche. Elle côtoiera les autres égéries de la marque, Kate Winslet, Eva Longoria ou encore le top model Cindy Bruna.

Yseult a été révélée suite à sa participation à Nouvelle Star, en 2014. La finaliste de l'émission diffusée sur M6 a depuis sorti un album (Yseult, 2015) et trois EPs (Noir, Rouge et Brut, parus 2019 et 2020). Elle a également remporté une Victoire de la musique dans la catégorie de Révélation féminine, en 2021.