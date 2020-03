Cindy Bruna : Son combat contre les violences faites aux femmes

Coronavirus oblige, la planète Mode s'est arrêtée de tourner ! Ses stars, comme les top models Bella Hadid et Cindy Bruna, sont confinées chez elles et exhortent leurs fans à la plus grande prudence. La Française, rentrée auprès de sa famille, se livre dans une rare interview.

C'est avec Libération que Cindy Bruna s'est entretenue, au cours de la dernière Fashion Week de Paris. Plutôt que de parler de ses nombreux défilés, la bombe de 25 ans commence par s'exprimer sur son combat contre les violences faites aux femmes.

"Les violences conjugales m'ont toujours révoltée, depuis l'enfance. Et dès l'âge de 15 ans, je me suis demandé comment agir. Alors, quand j'ai commencé à avoir une petite notoriété, j'ai contacté Solidarité femmes, explique-t-elle. On connaît tous une voisine qui a subi ça, ou une amie d'une amie... Ce phénomène est d'une banalité horrible, touche tous les milieux, toutes les cultures, et ces violences sont multiples, physiques, psychologiques, économiques."