Neymar : Nuit blanche et une interdiction pour son anniversaire controversé

La soirée d'anniversaire de Neymar n'avait rien d'une surprise puisque le footballeur brésilien l'a lui-même organisée en partenariat avec deux des marques dont il est l'ambassadeur, RedBull et Replay. Si l'attaquant star du PSG n'aura officiellement 28 ans que le 5 février 2020, il a célébré cette nouvelle année dimanche 2 février avec une grande fête qui s'est déroulée au Yoyo, le club du Palais de Tokyo situé dans le très chic 16e arrondissement.

Comme cela avait été annoncé, c'est bien un dress code blanc qui a été imposé pour sa "nuit blanche", nom donné à sa soirée d'anniversaire. Neymar est donc arrivé tout de blanc vêtu au Palais de Tokyo, un chapeau recouvrant sa nouvelle couleur de cheveux : un rose flashy. Il l'avait dévoilée le samedi 1er février au Parc des princes, lors du match PSG-Montpellier auquel Vitaa, son mari Hicham et leurs deux fils ont assisté. Le Brésilien est un grand adepte des dress codes puisque, l'an passé, c'est en rouge, jusqu'à ses béquilles, qu'il avait fait la fête au Pavillon Gabriel (8e arrondissement).

Neymar a convié plusieurs de ses coéquipiers parisiens. Marco Verratti, Angel Di Maria, accompagné de sa femme Jorgelina Cardoso, Edinson Cavani, accompagné de sa compagne Jocelyn Burgardt ou encore Thiago Silva et sa femme Isabele, Mauro Icardi et sa femme Wanda ont tous été photographiés à leur arrivée au Palais de Tokyo. Le père de Neymar, Neymar da Silva Sr, ainsi que le directeur artistique de la maison Balmain, Olivier Rousteing, faisaient également partie des nombreux invités.

Si aucune image de la soirée n'a fuité sur les réseaux sociaux, c'est parce que Neymar avait fixé une règle à ses invités, celle de devoir laisser leur téléphone portable à l'entrée. L'exclusivité a été réservée à RedBull et à Replay. Néanmoins, certains invités se sont photographiés dans leur look blanc avant d'aller faire à la fête, à l'instar d'Edinson Cavani, Thiago Silva, et Marquinhos, qui ont posé avec leurs moitiés sur Instagram.