Neymar : La soirée d'anniversaire de la star aux cheveux roses pose problème

Neymar n'est pas du genre à attendre quand il s'agit de célébrer son anniversaire qu'importe si cela tombe au mauvais moment. Le célèbre footballeur brésilien aura 28 ans le 5 février 2020 et il a prévu de souffler cette nouvelle avec quelques jours d'avance.

L'attaquant star du PSG n'a pas bookée le pavillon Cambon, situé dans le premier arrondissement de la capitale comme en 2018, ni le pavillon Gabriel (8e arrondissement) comme l'an dernier. Il a cette fois-ci privatisé Le Yoyo, un club situé au coeur du Palais de Tokyo, dans le très chic 16e arrondissement. La grande fête est prévue ce dimanche 2 février 2020 à partir de 21 heures. Neymar a convié ses amis, ses coéquipiers du PSG et des membres du staff qui ont tous reçu comme indication de devoir porter du blanc, le dress code de cette année. En 2019, Neymar s'était amusé en rouge, avec ses nombreux convives parmi lesquels figuraient Elvis Guetta, le fils du DJ David Guetta et Emma Smet , la fille d'Estelle Lefébure et David Hallyday. Même les béquilles du footballeur étaient rouges. A l'époque, il était blessé et avait demandé, en larmes, un nouveau métatarse en cadeau.

Oui mais voilà, la fête d'anniversaire de Neymar ne passe pas très bien, notamment auprès de l'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel. L'équipe parisienne affronte Nantes mardi prochain, alors que le match avait d'abord été programmé le mercredi. Sauf que Neymar avait planifié sa fête avant le changement de date. Et puis il y a le match de Ligue des Champions contre Dortmund le 16 février prochain.

"Je ne vais pas dire si je serai présent, c'est un autre sujet. Le premier, c'est l'anniversaire de Ney. C'est une distraction, c'est clair [...]. Ça donne l'impression que nous ne sommes pas concentrés et pas professionnels à 100%", a déclaré Thomas Tuchel. Pourtant, l'an passé, il avait assisté à l'anniversaire de son joueur et était arrivé au pavillon Gabriel avec un cadeau.

Les cheveux roses

Sur la pelouse des Parc des princes samedi 1er février pour affronter Montpellier, Neymar s'est fait remarquer avec une nouvelle couleur de cheveux, et pas n'importe laquelle, du rose flashy. De quoi en mettre plein les yeux aux milliers de spectateurs de l'arène parisienne dans laquelle se trouvait la chanteuse Vitaa, qui était accompagnée de son mari Hicham et leurs deux fils.

La nouvelle couleur de Neymar n'a pas manqué d'être détournée, forcément !