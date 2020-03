Marina Foïs éclatante face à Léa Seydoux et Alicia Vikander pour Vuitton

Mardi soir, le 3 mars 2020, des personnalités françaises comme internationales se sont réunies au Louvre pour assister au défilé Louis Vuitton. Un choeur de 200 personnes en costumes allant du XVe siècle aux années 1950 a accompagné le défilé dans ce "clash des temps". Nicolas Ghesquière, créateur des collections femme de la maison historique française, a fait appel à Milena Canonero, costumière de Stanley Kubrick qui a travaillé sur Orange Mécanique, Barry Lyndon et Shining.

Au premier rang du défilé, on retrouvait Léa Seydoux – sublime en tailleur –, Florence Pugh ou encore la merveilleuse Alicia Vikander. Il faut croire que plusieurs grandes actrices étaient réunies pour assister au show de Nicolas Ghesquière, à l'image de Marina Foïs, éclatante en robe rouge, qui a pris le temps de poser avec le créateur, tout comme la géniale Lupita Nyong'o, Laura Harrier ou encore Angelica Ross.

L'influenceuse américaine Emma Chamberlain était de la partie, de même que l'acteur Cody Fern, Stacy Martin, Samara Weaving, Kaitlyn Dever et Noémie Merlant. Katia et Sidney Toledano ont pris la pose sur le photocall, comme Delphine Arnault, l'acteur Jeremy O. Harris, la journaliste Carine Roitfeld, la chanteuse suédoise Robyn et le mannequin bangladais Rola. Samara Weaving, l'artiste Woodkid, Hidetoshi Nakata assistaient également au défilé.

"La notion du temps est primordiale dans la mode. Je voulais que les époques puissent en regarder une autre, la nôtre", a déclaré Nicolas Ghesquière dans une note d'intention du défilé. Mardi soir, il a proposé un mélange vertigineux d'époques et de styles, de matières et d'imprimés pour une collection époustouflante. "S'habiller sans protocole", conseille enfin Nicolas Ghesquière qui appelle sa collection "anti total look" ou "tuning vestimentaire".