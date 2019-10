Justin Timberlake attaqué au défilé Louis Vuitton, Jessica Biel affolée

Comme toujours, Nicolas Ghesquière a pu compter sur la présence de nombreuses stars internationales pour la présentation de ses nouvelles créations. Le directeur artistique de Louis Vuitton a dévoilé sa collection prêt-à-porter printemps-été 2020 lors d'un défilé (retransmis en direct sur le site de la prestigieuse maison de luxe française) organisé dans la soirée du mardi 1er octobre aux abords du Louvre, en, plein coeur de Paris.

L'arrivée des personnalités a été marquée par un incident. Justin Timberlake, accompagné de sa femme Jessica Biel, a été victime d'une attaque de Vitalii Sediuk, connu pour agresser les stars en pleine rue. Kim Kardashian en avait par exemple fait les frais à Paris en septembre 2016, lorsque Vitalii Sediuk avait tenté de lui embrasser les fesses. Mais il avait été pris de cours, se faisant plaquer au sol avant par les gardes du corps de la femme de Kanye West.

Justin Timberlake n'a pas eu le droit à un baiser sur les fesses, mais il a été attrapé à la jambe par l'agresseur des stars. Jessica Biel est apparue affolée, jusqu'à ce que les gardes du corps interviennent, neutralisent Vitalii Sediuk et que la situation rentre dans l'ordre. Le chanteur de 38 ans et l'actrice de 37 ans ont ensuite pu regagner le photocall où les photographes les attendaient. Une fois l'exercice accompli, ils se sont installés au premier rang du front row, rejoignant les autres invités stars : les stars Jennifer Connelly et Alicia Vikander et le chanteur Mark Ronson.

Cette attaque sur Justin Timberlake n'aura pas été le seul incident de cette Fashion Week de Paris qui vient de s'achever. Quelques heures plus tôt, le défilé Chanel organisé sous la verrière du Grand Palais a été marqué par l'incruste d'une youtubeuse sur le podium. L'invitée surprise, qui se fait appeler Marie S'Infiltre, a rapidement été repérée par le mannequin américain Gigi Hadid qui s'est chargé de la virer.