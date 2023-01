Justin Timberlake marié à Jessica Biel : la surprenante robe de l'actrice, photos et détails de leur union italienne

Issu d'un boys band et transformé en prince de la pop, Justin Timberlake peut célébrer glorieusement ses 43 ans ce 31 janvier 2023 ! La star américaine fait le bonheur du hit parade depuis près de deux décennies et s'est aussi épanouie en tant que comédien. Côté vie privée, après le couple ultramédiatisé qu'il a formé avec Britney Spears, tout roule pour le chanteur-acteur puisqu'il file le parfait amour avec la comédienne Jessica Biel, 40 ans. Un des moments les plus marquants de leur histoire ? Certainement leur mariage le 19 octobre 2012 dont ils ont accepté de dévoiler de sublimes photos. La robe de la mariée, surprenante, avait fait sensation !

Justin Timberlake et Jessica Biel avaient partagé des images exclusives de leur mariage au magazine People, une cérémonie qui s'est déroulée en Italie à Fasano, une ville de la province de Brindisi dans la magnifique région des Pouilles. Si on imagine sans mal une fête sous le signe du luxe et de la volupté, première surprise, la mariée était en rose. Pas de robe d'un blanc immaculé pour Jessica Biel mais une création haute couture signée Giambattista Valli - elle a porté 4 tenues différentes durant la soirée, toutes signées Valli. Justin, lui, portait un smoking Tom Ford, dont il a participé à la création.

Mariage à l'italienne

Les amoureux ont reçu une centaine d'invités dans l'enceinte du Borgo Egnazia, un magnifique hôtel de luxe, a contrario de ce que disait la rumeur : certains avaient avancé que le couple choisirait la propriété appartenant à Francis Ford Coppola pour se dire "oui". Parmi les convives, le présentateur Jimmy Fallon, Beverley Mitchell (co-star de Jessica dans Sept à la maison) ou encore l'acteur et humoriste, Andy Samberg (Brooklyn 99). Selon le magazine People, le marié en personne, guitare à la main, a accompagné musicalement et du regard sa belle Jessica, descendant jusqu'à l'autel. "J'ai écrit cette chanson spécialement pour ce moment, et pour elle", dit-il dans les pages de l'hebdomadaire américain.

Plus de dix années ont passé depuis cette union. Les amoureux-stars ont eu deux enfants : Silas Randall Timberlake (né le 11 avril 2015) et Phineas Timberlake (né le 31 juillet 2020). Stars et parents, ils ont fait de l'humour et de l'autodérision le fil conducteur de leur relation passée par un scandale, celui du rapprochement de Justin Timberlake avec son ancienne partenaire de tournage Alisha Wainwright en 2019. Un couple qui n'est pas sans en rappeler un autre, formé par Ryan Reynolds et Blake Lively.