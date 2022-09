Justin Timberlake en couple avec une Spice Girl : ses confidences des années plus tard !

Justin Timberlake est l'un des acteurs du film Time Out (2011) diffusé ce soir sur TFX. L'acteur y incarne Will Salas aux côtés d'Amanda Seyfried (Sylvia Salas), Cillian Murphy (Raymond Leon),Olivia Wilde (Rachel Salas) et Matthew Bomer (Henry Hamilton).

Dans sa vie, Justin Timberlake a connu de multiples histoires amoureuses. Le chanteur de 41 ans a été en couple avec l'ex-membre des Black Eyed Peas, Fergie à l'été 1998, avec Britney Spears de 1999 à 2002, avec Alyssa Milano d'août 2002 à janvier 2003, avec Cameron Diaz de 2003 à 2006. Il est depuis 2007 le compagnon de Jessica Biel avec laquelle il s'est marié le 19 octobre 2012. Ensemble, ils ont donné naissance à deux enfants : Silas, 7 ans et Phineas, 2 ans.

Nous avons traîné et fait un peu la fête

Mais le beau Justin a également été en couple avec une ex-membre des Spice Girls qui n'est autre que... Emma Bunton. En effet, l'interprète de Cry Me A River a vécu une liaison avec l'ex-acolyte de Victoria Beckham au début de l'année 2003. En 2018, People avait ressorti une interview d'Emma Bunton datant de 2004. Invitée de l'émission The Jonathan Ross Show présentée par Jonathan Ross, ce dernier avait alors questionné la chanteuse sur sa liaison avec Justin Timberlake. "Tu as passé une nuit avec lui, c'est ça ? J'ai entendu dire que c'était vrai", lui avait-il demandé. "Nous avons traîné et fait un peu la fête et il était très gentil. Il en a parlé en premier, parce que sinon je n'aurais pas dit un mot. Il est très gentil", lui avait-elle répondu.

De son côté, Justin Timberlake avait été l'invité de l'émission The Ellen DeGeneres Show présentée par Ellen DeGeneres. Le chanteur, qui était accompagné des membres de son groupe NSYNC, était confronté au jeu : "J'ai l'ai fait", "Je ne l'ai jamais fait". Lors de l'affirmation "Je ne suis jamais sorti avec une Spice Girl", Justin Timberlake, visiblement gêné, a levé sa pancarte où est écrit "Je l'ai fait". Comme quoi, Justin Timberlake assume tout !