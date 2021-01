Justin Timberlake et Jessica Biel dévoilent le prénom original de leur 2e bébé après des mois de secret

S'il y a un couple auquel vous pouvez confier un secret... c'est celui-ci ! Pendant des mois, Justin Timberlake et Jessica Biel sont arrivés à garder pour eux la naissance de leur deuxième fils. Mais voilà que le chanteur a lâché l'information, après une grossesse très discrète et de nombreux instants de bonheur, à la présentatrice Ellen DeGeneres. "Il est génial et il est super mignon, confirme-t-il dans son émission du lundi 18 janvier 2021. Plus personne ne dort, à la maison ! Mais on est surexcités. Et on ne pourrait pas être plus heureux. On est vraiment très contents."

Tu veux savoir un secret ?

Le prénom du bébé ? Phineas ! Au mois de juillet 2021, le Dailymail avait annoncé la naissance du petit garçon sans que ni papa ni maman ne confirment quoi que ce soit. Installés dans leur maison de Big Sky, dans le Montana, les deux parents ne souhaitaient pas médiatiser cette nouvelle, contrairement à quelques membres de leur entourage un peu plus bavards. Il a été compliqué, d'ailleurs, pour Ellen DeGeneres de tenir sa langue. Elle qui tient l'un des plus grand talk show de Los Angeles était parfaitement au courant de cette grossesse... de source très très sûre. "Je crois qu'on se parlait en Facetime quand tu m'as dit 'Tu veux savoir un secret ?', s'est-elle souvenue. Jessica est passée par là et tu as posé ta main sur son ventre."