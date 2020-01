Justin Timberlake infidèle : Jessica Biel "toujours fâchée" contre lui

En novembre dernier, un tabloïd diffusait des photos de Justin Timberlake, éméché dans un bar de Nouvelle-Orléans, avec l'équipe du film Palmer. Sur certaines images, on le voyait tenir la main de l'actrice Alisha Wainwright, sa partenaire d'écran. Problème : le chanteur est marié à Jessica Biel, mère de son fils, depuis de longues années. Après des excuses publiques et deux mois après le scandale, la comédienne de 37 ans ne lui aurait toujours pas pardonné.

D'après les informations de Us Weekly, datées du 14 janvier 2020, Justin Timberlake avait promis à son épouse d'être plus présent pour leur famille. Promesse qu'il n'aurait pas tenue. "Il lui a fait plein de belles promesses, mais il ne les tient pas, même s'il sait qu'il le peut et qu'il devrait les honorer. Il a promis d'être plus impliqué dans leur famille, mais Jessica n'a pas l'impression qu'il le soit", a appris une source proche du couple, restée anonyme.

Cependant, Justin et Jessica ont été vus à Los Angeles il y a quelques jours, le 13 janvier dernier, où ils sont allés dîner avant de passer la nuit à l'Hotel Bel-Air. La parution des photos montrant l'infidélité supposée du chanteur l'avait forcé à s'excuser publiquement. "J'ai fait preuve d'une grave erreur de jugement, mais je tiens à préciser que rien ne s'est passé avec ma partenaire. J'ai beaucoup trop bu cette nuit-là et je regrette mon comportement. J'aurais dû être plus intelligent que ça. Ce n'est pas l'exemple que je veux donner à mon fils. Je présente mes excuses à mon incroyable épouse", avait-il écrit sur Instagram.

Pour rappel, Jessica Biel et Justin Timberlake sont mariés depuis 2012. Ensemble, ils ont accueilli un petit garçon prénommé Silas (4 ans).