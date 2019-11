Justin Timberlake grillé avec une autre : "Il regrette" et était "trop bourré"

On a tous fait des bêtises sous l'emprise de l'alcool. Peut-être que Justin Timberlake a poussé le bouchon un peu trop loin, en tenant la main de sa partenaire d'écran Alisha Wainwright, discretos sous une table. On voyait aussi la jeune actrice poser sa main sur sa cuisse, Justin ne portant pas son alliance, symbole de son union pourtant sacrée avec Jessica Biel. Des photos capturées lors d'une soirée dans un bar de la Nouvelle-Orléans (États-Unis), où se déroulait le tournage du film Palmer, dans lequel jouent Justin et Alisha.

Depuis la diffusion des photos par The Sun samedi 23 novembre 2019, des sources proches du chanteur et de son épouse, Jessica Biel, se précipitent pour éteindre la polémique. Jeudi 28 novembre, une source proche de Justin Timberlake citée par E!News dit qu'il "regrette" son comportement. "Justin a beaucoup trop bu et s'est laissé aller. Leur mariage va survivre. Il se sent coupable et veut se faire pardonner. C'était un comportement inapproprié qui mettrait mal à l'aise n'importe quelle épouse", a confié cette source.

Le père d'Alisha témoigne

Les proches de Justin et Jessica ne sont pas les seuls à vouloir tasser la polémique. Le père d'Alisha Wainwright, Jeff, s'est confié au DailyMail, le 27 novembre dernier. Il a expliqué que sa fille n'est "qu'une jeune femme" qui "vivait sa vie et qui faisait juste ce qu'elle était censée faire". Quant aux rumeurs d'adultère : "ce ne sont que des spéculations". "Ils travaillent ensemble sur un film, c'est partout dans les médias (...) Je ne peux pas vous dire si oui ou non ils sont ensemble ou quoi. Elle est jeune, elle a toujours beaucoup voyagé, avec une grande ouverture d'esprit", a détaille son père.

Pour rappel, Jessica Biel a été aperçue avec son alliance sur la main gauche, depuis la diffusion de ces photos. Sa relation avec Justin Timberlake serait ainsi toujours d'actualité. Pour rappel, ils s'étaient mariés en 2012 et avaient accueilli un petit garçon prénommé Silas, aujourd'hui âgé de 4 ans.