Justin Timberlake et Jessica Biel en vacances : leur fils Silas a bien grandi !

Le court clip vidéo montre l'interprète de 38 ans sautant d'un ponton avec leur petit garçon, en parfaite sécurité avec son gilet flottant. En commentaire, Jessica Biel s'est amusée à détourner le titre de la chanson d'Otis Redding, (Sittin' On) The Dock Of The Bay en indiquant : "Jumping Off The Dock Of The Bay..." [Sauter du quai de la baie, NDLR]. Un joli souvenir de vacances qui permet aux fans du couple de voir à quel point leur fils Silas a bien grandi. Dimanche dernier toujours, Justin Timberlake avait quant à lui partagé une autre vidéo de lui aux commandes d'un bateau.