Justin Timberlake grillé main dans la main avec une autre : "C'était innocent"

Une main sur sa cuisse, l'autre tenant une bière : c'est comme cela qu'Alisha Wainwright a été photographiée, au plus proche de Justin Timberlake. Samedi 23 novembre, The Sun publiait ces dramatiques photos, preuves d'une tromperie supposée du chanteur à son épouse de longue date, Jessica Biel. Nos confrères britanniques ont ainsi dévoilé ces clichés, montrant Justin et Alisha, qui se tiennent tendrement la main sous la table.

Des photos tirées d'une soirée qu'on imagine alcoolisée, puisqu'ils se trouvaient sur le balcon d'un bar de Nouvelle-Orléans (États-Unis). Ils se trouvaient avec une partie de l'équipe du film Palmer, en marge du tournage. Les plus malins auront également remarqué que Justin Timberlake ne portait pas son alliance. Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour qu'une source proche des acteurs ne démente cette affaire d'adultère, dans les pages de PEOPLE Magazine.

"C'est un groupe de gens sur un balcon et il ne se passait absolument rien. Il est là bas pour le tournage de Palmer et ils jouent juste ensemble dans le film. Ils sont amis et ils passaient une soirée tous ensemble", a confié cette source "qui a connaissance de la situation" au magazine, le 23 novembre 2019. Malgré ces doigts qui s'entrelacent, la source assure que leurs interactions étaient "parfaitement innocentes". Selon un représentant d'Alisha Wainwright, il n'y a "aucune confirmation de cette spéculation". "Ils travaillent ensemble sur un projet. Les membres du casting et l'équipe du film étaient juste tous ensemble", assure-t-on du côté de l'actrice, âgée de 30 ans.

The Sun avait également pris soin de dévoiler une vidéo de cette fameuse soirée balcon, où l'on voit Justin Timberlake l'air hagard, titubant pour rentrer dans le bar. "La vidéo paraît compromettante, mais il n'y avait littéralement rien. C'était juste des amis, membres d'une équipe et des gens comme ça. Ils se connaissent tous et s'entendent bien. Allez quoi, ils sont sur un balcon en Nouvelle-Orléans et il est connu. Ce n'était rien", poursuit la source à PEOPLE.

Pour rappel, Justin Timberlake est marié à Jessica Biel depuis 2012. Ensemble, ils avaient accueilli un adorable petit garçon prénommé Silas (4 ans).