Justin Timberlake, mari de Jessica Biel, très tactile avec Alisha Wainwright...

Si Justin Timberlake n'était pas un homme marié - un mariage très heureux, depuis 2012 - avec Jessica Biel, il ne se trouverait pas grand-monde pour résister à l'envie, devant des images le montrant main dans la main (et apparemment sans son alliance) avec Alisha Wainwright, de lancer une "couple alert" et d'y voir le signe d'une romance naissante. Mais Justin est effectivement marié...

Jeux de mains...

Révélées samedi 23 novembre 2019 par le tabloïd britannique The Sun, les images en question suscitent de vives interrogations : on y voit l'interprète de l'essentiel SexyBack et du plus récent Can't Stop the Feeling tenant la main de celle qui est sa partenaire de jeu dans le film Palmer, au cours d'une soirée avec l'équipe à La Nouvelle-Orléans en marge du tournage. Il est aux alentours de minuit et le tandem d'acteurs se détend, seul durant une quarantaine de minutes, en buvant des verres et des bières au balcon d'un bar, The Absinthe House, avant de disparaître à l'intérieur. A un moment, Justin, 38 ans, saisit la main d'Alisha, 30 ans, qui se pose ensuite sur l'intérieur de sa cuisse et la "caresse doucement". "Il serre ensuite sa main dans les deux siennes, joue avec", observe un témoin. Il ne semble pas porter son alliance, il a l'air d'avoir beaucoup bu, selon certains, pour qui il semblait ne pas tenir très bien debout.

Pour les besoins du film Palmer dirigé par Fisher Stevens, Justin Timberlake, qui y fera son retour au cinéma en 2020 après Wonder Wheel de Woody Allen, et Alisha Wainwright, révélée dans Shadowhunters et actuellement star de Raising Dion sur Netflix, forment un couple à l'écran, le chanteur et acteur incarnant un espoir déchu du football américain qui tente de recoller les morceaux de sa vie après un séjour en prison. La fiction et leurs rôles auraient-ils légèrement empiété sur la réalité ?

People.com, de son côté, tente d'éteindre l'incendie : à en croire des sources proches des intéressés, ces gestes qui focalisent l'attention seraient "parfaitement innocents". "C'est un balcon avec un groupe de gens et il ne s'est absolument rien passé. Il tourne là-bas le film Palmer, ils jouent dedans ensemble, c'est cool et tout le monde était de sortie", assure ce témoin "en lien direct avec la situation", tel que le décrit le média américain. Et d'ajouter : "La vidéo peut faire croire à quelque chose, mais vraiment ce n'était rien du tout. Il y avait des amis, des membres de l'équipe, des gens comme ça. Ils se connaissent tous et ils passaient la soirée ensemble. Et puis, enfin quoi, ils sont sur un balcon visibles de tous à la Nouvelle-Orléans et il est célèbre ! Ce n'était rien du tout." Même son de cloche du côté d'un attaché de presse d'Alicia Wainwright, pour qui "ces spéculations n'ont aucune validité" : "Ils travaillent en ce moment sur un projet ensemble. Les membres de la distribution et de l'équipe étaient tous réunis."

En couple depuis 2007 et marié depuis 2012 avec l'actrice Jessica Biel, avec laquelle il est le père d'un fils de 4 ans, Silas, Justin Timberlake réitérait encore récemment que leur amour est indestructible : "Une fois que vous avez trouvé cette personne, c'est comme un baptême, vous vous dites "je ne peux pas revenir en arrière", vous voyez ce que je veux dire ?", déclarait-il le mois dernier à Entertainment Tonight, lors d'un événement dans sa ville natale, Memphis. En apparence extrêmement solide et complice, leur couple s'était d'ailleurs distingué au moment d'Halloween, Jessica costumée en Justin période NSYNC et lui-même déguisé en micro !