Justin Timberlake : Première sortie avec Jessica Biel depuis son infidélité

Il semblerait que les mauvais jours soient derrière le couple Timberlake-Biel. Le chanteur et l'actrice ont été vus ensemble en train de dîner à Los Angeles. Justin Timberlake et son épouse Jessica Biel ont été photographiés ensemble pour la première fois depuis ce soir de novembre où le chanteur a été surpris en train de tenir la main d'Alisha Wainwright, sa partenaire de jeu dans le film Palmer.

Le couple a été aperçu en train de rire et de plaisanter lors d'un dîner intime à l'élégant hôtel Bel-Air à Los Angeles. Certains témoins se sont empressés d'affirmer que "tout était pardonné" en voyant Justin Timberlake aux petits soins pour son épouse de 37 ans. Il lui frottait les épaules et était sans cesse penché vers elle. "Il y a eu quelques moments de flottement, mais ils mangeaient dans l'assiette de l'autre et ont quitté l'hôtel bras dessus, bras dessous." Moins d'un mois après les faits, Jessica Biel sortait dans les rues de Los Angeles avec son alliance.

Le 23 novembre dernier, des photos avaient en effet montré Justin Timberlake en pleine démonstration d'affection avec la jeune comédienne de 30 ans lors d'une soirée arrosée avec l'équipe du film. Surpris sans son alliance, tenant la main d'Alisha sous une table... Il n'en fallait pas plus pour lancer des rumeurs d'adultère : "J'ai fait preuve d'une grave erreur de jugement, mais je tiens à préciser que rien ne s'est passé avec ma partenaire, a-t-il ensuite affirmé sur Instagram, le 5 décembre. J'ai beaucoup trop bu cette nuit-là et je regrette mon comportement. J'aurais dû être plus intelligent que ça. Ce n'est pas l'exemple que je veux donner à mon fils. Je présente mes excuses à mon incroyable épouse." L'interprète de Can't Stop the Feeling est marié à Jessica Biel depuis 2012. Le couple a un fils, Silas, 4 ans.