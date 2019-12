Justin Timberlake infidèle à Jessica Biel ? Il lui présente ses excuses...

"Je reste loin des ragots le plus possible, mais pour ma famille, j'ai le sentiment qu'il est important de répondre aux récentes rumeurs qui blessent les personnes que j'aime, a d'abord écrit Justin Timberlake sur Instagram. Il y a quelques semaines, j'ai fait preuve d'une grave erreur de jugement, mais je tiens à préciser que rien ne s'est passé avec ma partenaire. J'ai beaucoup trop bu cette nuit-là et je regrette mon comportement. J'aurais dû être plus intelligent que ça. Ce n'est pas l'exemple que je veux donner à mon fils. Je présente mes excuses à mon incroyable épouse et ma famille pour les avoir mis dans une situation si embarrassante, et je me concentre sur le fait d'être le meilleur mari et père possible. Ce n'était pas le cas."