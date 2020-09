Justin Timberlake - Son entourage discret sur son deuxième enfant : "Justin me tuerait"

L'été dernier, Justin Timberlake et Jessica Biel sont devenus parents d'un deuxième enfant. L'entourage du couple reste discret sur le sexe et sur le prénom du bébé. Un ami proche du chanteur a refusé de s'épancher : "Justin me tuerait !"

Justin Timberlake and Jessica Biel Secretly Welcome Baby No. 2https://t.co/dy4JZYAAxm — Entertainment Tonight (@etnow) September 25, 2020

En juillet dernier, le Daily Mail révélait en exclusivité que l'actrice de 38 ans et le chanteur de 39 ans étaient devenus parents pour la deuxième fois. Le couple aurait accueilli un deuxième petit garçon. Jessica Biel aurait pu compter sur la présence de sa maman, Kimberly Conroe Biel, 65 ans, pour l'arrivée du nourrisson. La grand-mère serait restée à ses côtés au cours de la semaine de l'accouchement. Jessica Biel et Justin Timberlake avaient déjà un fils prénommé Silas, âgé de 5 ans. Une nouvelle vie de grand frère a commencé pour le petit garçon !

