Justin Timberlake : Nouvelles photos de son fils, sensibilisé contre le racisme

Pour la fête des Pères, Justin Timberlake a pris du temps pour penser à ses responsabilités en tant que père de son petit garçon, Silas Randall (5 ans). Dans une publication adorable, le chanteur partage de multiples photos de lui et de son petit bout. Il lui adresse un texte émouvant sur la fin du cycle du racisme.

"Les garçons deviendront des pères. Je pense beaucoup à ça ces derniers jours. On essaye d'apprendre à notre fils à aimer et à respecter tout le monde. On lui apprend que tous les gens ont été créés de la même manière, et qu'ils ne devraient pas être traités différemment selon la couleur de leur peau", écrit Justin Timberlake, en écho à la mort de George Floyd, qui a suscité une vague de protestation contre le racisme des forces de l'ordre aux États-Unis comme en Europe.

"On lui apprend ça parce qu'un jour, il va apprendre la même chose à ses enfants. C'est un cycle. Et maintenant, on doit travailler pour supprimer des générations de discrimination qui ont perturbé notre système et nos communautés à travers le pays. (...) Je suis reconnaissant envers mes parents, qui m'ont appris ces leçons dès le début. Et pour m'avoir écouté quand j'avais quelque chose à dire qu'ils ne savaient pas. Je prie pour avoir cette humilité avec mon propre fils", conclut Justin Timberlake (39 ans).