Justin Timberlake infidèle : Une surprise à Jessica Biel, qui lui crie son amour

Comment pardonner après un adultère ? Jessica Biel a probablement la réponse. Mardi 3 mars 2020, le mannequin a fêté son 38e anniversaire et son époux Justin Timberlake lui avait réservé une soirée tranquille à la maison, soit exactement ce qu'elle voulait. Histoire de marquer le coup, celui qui a des choses à se faire pardonner lui avait préparé un imposant gâteau d'anniversaire décoré de trois belles bougies et d'un glaçage bleu.

Face à cette table ornée de fleurs et de roses, Justin Timberlake et Jessica Biel se font un gros câlin, vêtus de pyjamas et peignoirs. "Je fête mon anniversaire avec style... je veux dire, en portant un pyjama. J'ai fait promettre à Justin de ne pas me chanter Joyeux Anniversaire, donc il a improvisé. Désolée, vous ne pouvez pas l'écouter, mais j'en rigole encore", légende l'ancien top model sur Instagram. "Merci, tu es un être humain merveilleux, qui m'écoute et qui m'organise les fêtes que j'aime", ajoute même Jessica Biel qui semble effectivement avoir tourné la page depuis les événements de novembre dernier.