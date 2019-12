Justin Timberlake infidèle ? Jessica Biel est persuadée qu'il ne l'a pas trompée

C'est l'affaire qui a secoué le petit monde du people. Fin novembre, The Sun publiait des photos plutôt compromettantes de Justin Timberlake et Alisha Wainwright, en train de se tenir la main discrètement sous la table, lors d'une soirée alcoolisée de l'équipe du film Palmer, dans lequel ils se donnent la réplique. Depuis, des sources anonymes se sont précipitées dans les médias pour éteindre l'incendie causé par les étincelles d'un supposé adultère. Car Justin est marié à l'actrice Jessica Biel depuis 2012.

Depuis l'éclatement du scandale, Justin Timberlake s'est finalement excusé envers sa compagne et leur fils Silas, âgé de 4 ans, dans une publication Instagram le 5 décembre 2019. Il assurait qu'il ne s'était "rien passé" entre sa partenaire de jeu et lui, parlant d'une erreur de jugement imputable notamment à la consommation d'alcool ec soir-là. Une version des faits que Jessica Biel semble prête à accepter, à en croire les dernières révélations de PEOPLE Magazine.

"Il est charmant et très sociable. Il a manifestement trop bu cette fois-là, mais Jessica est persuadée qu'il ne l'a pas trompée. Elle lui reste loyale", a indiqué une source au magazine américain, le 5 décembre 2019. Un autre proche signale que Jessica et Justin vont "essayer d'arranger les choses". "C'était une bonne chose qu'il s'excuse publiquement mais le vrai travail se fera dans le privé. J'espère que ce n'était qu'une erreur à cause de l'alcool", est-il expliqué.

Jessica Biel semble effectivement prête à faire avancer son couple, malgré ces rumeurs d'infidélité, puisqu'elle a été vue avec son alliance après les faits.