Jessica Biel superbe au bras de Justin Timberlake, leur mauvaise passe oubliée...

"On a beaucoup ri de cela car ça ressemblait à ses premiers temps avec ses magnifiques boucles. Soyons sérieux, il avait de superbes bouclettes. Et sa mère, elle a maintenant une coupe cool façon hipster avec de courtes boucles. C'est étrange, ma coupe leur ressemble un peu à tous les deux", a raconté Jessica Biel à ET. Sur le tapis rouge, elle avait toutefois retrouvé sa coupe habituelle. Elle a d'ailleurs pris la pose avec Justin Timberlake, faisant taire les rumeurs d'infidélité qui ont frappé son mariage il y a deux ans.. Entre eux, tout semble rentré dans l'ordre !

Lors de ce tapis rouge, Jessica Biel a aussi posé avec ses collègues comme Timothy Simons, Raul Esparza, Pablo Schreiber ou encore Melanie Lynskey ; le public peut aussi retrouver cette dernière dans la série Yellowjackets diffusée sur Canal + depuis mars dernier.