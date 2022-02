Jessica Biel métamorphosée en meurtrière à la hache pour un fait divers ahurissant !

Lorsque Jessica Biel s'investit dans un projet, elle ne le fait pas à moitié ! L'actrice, connue pour ses rôles dans Sept à la maison ou The Sinner, est actuellement en plein tournage d'une nouvelle mini-série pour la plateforme Hulu. Et comme elle incarne la véritable Candy Montgomery, une meurtrière américaine des années 80, elle a décidé de se transformer entièrement pour ressembler au maximum au rôle.

Avec une coupe au carré et châtain, de grosses lunettes et une robe bleue, elle a été photographiée dans la rue, presque incognito. Protégée par un long manteau noir, elle ressemblait parfaitement à la jeune femme qui avait été accusée d'avoir tué sa meilleure amie à coup de hache en octobre 1980 mais relaxée par le tribunal. C'est d'ailleurs autour du procès que tournera la série dont Jessica Biel est également productrice.

Cette histoire avait défrayé la chronique aux Etats-Unis à l'époque des faits : plusieurs mois après avoir couché avec le mari de son ami Betty Gore, Candy Montgomery s'était arrêtée un jour chez elle et après une grosse dispute, avait fini par la tuer à coup de hache. Cependant, et malgré les 41 coups de hache, elle avait plaidé la légitime défense, expliquant que l'arme appartenait à son amie et que les nombreux coups étaient le résultat du choc psychologique.

Acquittée, elle avait ensuite pu rentrer chez elle, et son histoire a inspiré Jessica Biel. Celle-ci tourne beaucoup moins depuis quelques années mais aime désormais se consacrer à des drames sombres. La série The Sinner, sortie en 2017, lui avait notamment valu une nomination aux Golden Globes et aux Emmy Awards.

Connue très jeune, l'actrice consacre désormais beaucoup de temps à ses deux fils, Silas, né en 2015 et Phinneas, né en toute discrétion après le confinement. Ce petit garçon avait d'ailleurs été une véritable surprise alors que des rumeurs de séparations couraient après une soirée un peu trop arrosée de la part de Justin Timberlake, son compagnon depuis 2007.