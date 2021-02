Justin Timberlake fête ses 40 ans : montagne de pancakes et mots d'amour de Jessica Biel

Après une année 2020 chaotique, Justin Timberlake et Jessica Biel forment un couple plus uni que jamais. Le 31 janvier 2021, le chanteur et comédien a passé le cap des 40 ans. Un anniversaire que son épouse n'a pas manqué de célébrer sur Instagram, avec photos personnelles et message d'amour.

"Il n'y a personne avec qui je m'amuse autant, avec qui je rigole autant, pour qui j'ai autant de sentiments et avec qui j'ai autant d'histoire. Je te mets à l'honneur aujourd'hui bébé. Et je te souhaite la plus créative et la plus épanouissante des années. Joyeux 40e anniversaire, mon amour", Jessica Biel a-t-elle écrit le temps d'une publication Instagram. Un message que l'actrice de 38 ans a illustré à l'aide de plusieurs clichés : Justin Timberlake couronné devant une montagne de pancakes, une photo souvenir d'une soirée sport avec hot-dogs, d'un journée golf...