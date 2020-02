Justin Timberlake infidèle : Jessica Biel lui déclare publiquement sa flamme

Après avoir ronronné dans les bras de Britney Spears et de Cameron Diaz, Justin Timberlake a passé la bague au doigt de Jessica le 19 octobre 2012 à Fasano, en Italie. Trois en plus tard, le couple a accueilli le fruit de cette idylle en la personne de Silas Randall, leur fils de 4 ans.

Justin Timberlake et Jessica Biel au bord du divorce ?

Mais le temps file et le destin s'acharne. Très récemment, les amoureux ont bien failli céder à la tempête. En déplacement professionnel à la Nouvelle-Orléans, pour le tournage du film Palmer, Justin Timberlake a été photographié par le Sun, très complice avec sa partenaire Alisha Wainwright : une main sur la cuisse par-ci, un geste tendre par-là. Si bien que l'interprète de Cry Me a River a décidé de sauver son mariage en enchaînant les attentions, dont des excuses présentées publiquement. "Il y a quelques semaines, j'ai fait preuve d'une grave erreur de jugement, mais je tiens à préciser que rien ne s'est passé, précisait-il sur Instagram. J'ai beaucoup trop bu cette nuit-là et je regrette mon comportement. J'aurais dû être plus intelligent que ça. Ce n'est pas l'exemple que je veux donner à mon fils. Je présente mes excuses à mon incroyable épouse et ma famille pour les avoir mis dans une situation si embarrassante." Pas rancunière, Jessica...