Jessica Biel chez Kenzo : soutien-gorge et détail mode rageur auprès de Justin Timberlake et Jenaye Noah

Au dernier jour de la Fashion Week de la mode masculine, Paris a accueilli le défilé de la maison Kenzo. Et on a pu voir une flopée de VIP pour découvrir la deuxième collection imaginée par le créateur japonais Nigo. Parmi les invités du jour, il fallait notamment compter sur Jessica Biel, apparue dans une tenue osée.

En effet, l'actrice américaine de 40 ans - déjà vue quelques jours plus tôt chez Louis Vuitton - a pris la pose au photocall avec son mari Justin Timberlake vêtue d'une ensemble veste et pantalon à rayures de chez Kenzo mais, surtout, laissant voir son ventre plat et son soutien-gorge noir. Un look inattendu pour la star de la mini série Candy (sur Hulu), laquelle l'avait complété d'un ample béret noir avec le chiffre 1970 brodé sur le dessus. "Kenzo ce matin, on célèbre Nigo et cette nouvelle collection. Je porte un béret de 1970 puisqu'apparemment c'est l'année où nous sommes en Amérique...", a-t-elle commenté sur Instagram. Une pique et référence pleine de rage après la décision controversée de la Cour suprême des Etats-Unis de donner la possibilité aux Etats d'interdire l'avortement.

Parmi les autres invités du défilé, il fallait aussi compter sur la charmante Jenaye Noah. La demoiselle, mannequin de profession, est l'une des filles de Yannick Noah. Cette dernière avait un look très différent de l'actrice américaine puisqu'elle était recouverte d'un pull col roulé noir et d'une veste à manches longues. Citons aussi la présence de Thylane Blondeau, Eddy de Pretto, Jaden Smith ou encore Kit Connor (Heartstopper sur Netflix), Ansel Elgort, Eva Queen, Cruz Beckham...