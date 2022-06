Yannick Noah - Sa fille Jenaye d'une beauté folle : totalement nue, en maillot... ses photos les plus sexy

Dans le clan Noah, on demande la fille, Jenaye ! La demoiselle, aujourd'hui âgée de 25 ans, est un joli mannequin qui fait la fierté de son père Yannick. Si elle illumine de sa présence podiums et campagnes de pub, elle n'hésite non pas plus à s'exposer sur Instagram.

Sur son compte suivi par environ 35 000 followers, Jenaye - dont la maman est le mannequin britanniqueHeather Stewart-Whyte - poste régulièrement des photos d'elle très sexy. Qu'elle dévoile son corps de rêve en maillot de bain ou qu'elle pose carrément toute nue face aux eaux bleues, elle fait à chaque fois s'affoler les compteurs de likes et tourner les têtes de ses abonnés. Depuis ses débuts dans le mannequinat, elle a posé pour Objectsivlife et a défilé pour des marques comme Bvlgari, Chanel, Alaia Azzedine ou Jean-Paul Gaultier. Vivant la plus grande partie de l'année à New York, Jenaye Noah fait tout de même des sauts à Paris. Récemment, elle a ainsi retrouvé son clan pour l'anniversaire de son frère Joalukas, qui a passé le cap des 18 ans. Quant à son père, Yannick Noah, il a pris part au RFM Music Show, le 18 juin à Levallois-Perret (concert diffusé ce 23 juin). A-t-elle été l'applaudir ?