Joakim Noah et Lais Ribeiro fêtent leurs 3 ans d'amour, le mariage toujours attendu

Joakim Noah est un homme comblé ! Il profite pleinement de sa nouvelle retraite et poursuit sa belle histoire d'amour avec Lais Ribeiro. L'ancien basketteur et le top model ont échangé les mots doux pour leur anniversaire...

"3 ans, ça se fête !", se sont certainement dits Joakim Noah (36 ans) et Lais Ribeiro (30 ans) ! Le fils de Yannick Noah et sa fiancée ont fêté ceux de leur romance en échangeant les mots doux sur Instagram. Dans leur stories respectives du mercredi 11 août 2021, ils ont publié des photos et les ont commenté de petites déclarations d'amour.

"3 ans avec mon acolyte. Je t'aime chérie", a commenté Joakim Noah sur un selfie de Lais et lui, les yeux masqués par des lunettes de soleil. La Brésilienne a posté un portrait de son compagnon, yeux fermés et souriant. Elle a ajouté sur l'image : "3 ans et toujours aussi forts" !

Grâce aux réseaux sociaux, Joakim Noah et Lais Ribeiro partagent leur relation avec des millions d'internautes. Ces derniers les ont récemment suivi dans une succession de voyages. Le couple s'était rendu au Rwanda puis au Cameroun, et y avait retrouvé Yannick Noah. Joakim et Lais ne se sont pas arrêtés là : ils ont poursuivi leur périple en Égypte puis sont retournés au Brésil.