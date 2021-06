Joakim Noah avec sa fiancée Lais Ribeiro au Cameroun : visite dans un lieu fort avec son "bébé"

Au Cameroun, Joakim Noah fait découvrir ses racines à sa future épouse. Son père Yannick Noah y séjourne depuis le mois de janvier et va prochainement rentrer. Il a été rejoint par sa fille Eleejah, la demi-soeur de Joakim Noah (25 ans, née du mariage de Yannick Noah et Heather Stewart-Whyte).

Lais Ribeiro a l'air d'adorer son premier voyage en Afrique. Avant de fouler la Terre-mère, l'ambassadrice de Victoria's Secret avait reçu Joakim Noah dans son pays natal, le Brésil.

Joakim et Lais Ribeiro ont annoncé leurs fiançailles en septembre 2019, près d'un an après avoir officialisé leur histoire d'amour. "Te demander en mariage a été la décision la plus facile de ma vie. Voir ce sourire sur la plage... Je ne l'oublierai jamais.(...) Je sais que tu le sais parce que je te le dis tous les jours. Je t'aime. Sur une autre note, ce mariage va tout enflammer !", avait alors écrit l'ex-joueur des Chicago Bulls.

Joakim Noah et Lais Ribeiro sont tous les deux parents ; le Français a deux enfants, une fille et un garçon nés de précédentes relations, et le mannequin a un garçon de 11 ans.