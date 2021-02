Yannick Noah se la coule douce avec sa superbe fille au Cameroun

Le froid, la pluie, le couvre-feu... tout ça, Yannick Noah il ne connait pas ! Il faut dire que le chanteur et ancien tennisman a posé ses valises au Cameroun, où les températures sont actuellement au-dessus des 30 degrés l'après-midi. De quoi profiter des joies d'être à l'extérieur. Une parenthèse de bonheur qu'il ne vit pas seul.

En janvier 2021, Yannick Noah est arrivé sur cette terre qui a vu naïtre et mourir son père. Il partage depuis quelques photos de son escapade sur Instagram pour le plus grand bonheur de ses followers. Il multiplie les activités et les déplacements, se rendant à Yaoundé, au village de son enfance, ou au Zacharie Noah Country Club nommé ainsi en hommage à son défunt papa, ancien footballeur. Mardi 2 février 2021, profitant d'une rafraichissante baignade, il a posté une photo sur son compte et a écrit en légende : "Tellement de chance d'être au Cameroun en ce moment ! Chaque instant est précieux. Je pense à vous, à toi, à tous #vivre #chaqueinstant #chance #lucky #kribi #chuttesdelalobée #cameroun #happy #paix #serenity."

Mais l'interprète des tubes Les Lionnes, La voix des sages ou encore Saga Africa ne profite pas en solo. Dans ses valises, il a embarqué sa fille Eleejah. La demoiselle de 25 ans, née de l'histoire d'amour passée entre Yannick Noah et Heather Stewart-Whyte, a elle aussi posté des photos et vidéos sur son compte Instagram. La jeune femme a ainsi dévoilé une courte vidéo d'elle, en maillot deux pièces, profitant des joies de l'eau depuis Kribi, station balnéaire du Cameroun réputée pour ses plages de sable. La belle vie au soleil pour le duo. Yannick doit être particulièrement ravi lui qui avait clamé en avoir "plein les burnes du confinement"...