Yannick Noah craque : Il en a "plein les b**nes" du confinement !

Confinement, saison 2 ! Vendredi 30 octobre à minuit, la France s'est officiellement reconfinée. Yannick Noah commence son isolement avec le sourire. Le chanteur et ex-tennisman n'en est pas moins agacé, et confie sa colère à ses followers.

Des abonnés, Yannick Noah en compte près de 50 000 sur Instagram. Il y a publié une nouvelle vidéo ce jeudi 29 octobre 2020. Le célèbre interprète de la chanson Les Lionnes s'est filmé en voiture, dans les bouchons. Yannick regarde la caméra de son téléphone et affirme, avant un éclat de rire nerveux : "Il a pas commencé ce p***** de confinement, mais j'en ai déjà plein les burnes !"

En légende, il ajoute : "Une heure et demie dans les embouteillages pour faire 1500 mètres !! On s'accroche, humour, smile et fuck covid !!" En commentaire, les internautes ont eux aussi exprimé leur frustration.