Yannick Noah : Réuni avec ses filles Jenaye et Eleejah, avant un nouveau confinement

Mercredi 28 octobre 2020 à 20h, la sentence est tombée : un deuxième confinement a été décrété pour endiguer la propagation de la Covid-19. Yannick Noah a profité d'un dernier moment de liberté avec ses filles. Jenaye et Eleejah l'ont accompagné pour la visite d'un musée...

Yannick Noah s'est récemment plaint de la distance qui le séparait de ses enfants Joakim et Yelena. Il a profité d'un moment en famille avec deux autres, Jenaye et Eleejah (23 et 24 ans, nées de son mariage au mannequin Heather Stewart-Whyte), mercredi après-midi. Père et filles se sont rendus à la Fondation Louis Vuitton, dans le 16e arrondissement de Paris, pour une visite des expositions du bâtiment.

Yannick, Jenaye et Eleejah ont tous partagé des instants de leur visite sur Instagram. L'ancien tennisman a par exemple filmé ses deux accompagnatrices en train de danser face à un miroir de la Fondation.