Yannick Noah : Son petit-fils Nohea est son sosie !

Yannick Noah a ajouté les hashtags "#missyou" ("Tu me manques") et "#çafaitlong" à la description de l'image. Il exprime ainsi sa tristesse provoquée par son éloignement de son petit-fils et de sa fille Yelena. Le chanteur de 60 ans ne les a pas vus depuis le début du confinement, décrété en France et aux États-Unis pour freiner la pandémie de Covid-19. Yelena Noah et son petit garçon résident à Maui, à Hawaï.

Yelena est le deuxième enfant de Yannick Noah et son ex-épouse Cecilia Rodhe. Elle a un grand frère, le basketteur Joakim Noah, et trois petits frères et soeurs : Eleejah, Jenaye, (24 et 23 ans, nés du deuxième mariage de Yannick Noah et Heather Stewart-Whyte) et le benjamin, Joalukas (15 ans), fruit du troisième mariage de l'ancien vainqueur de Roland-Garros avec Isabelle Camus.