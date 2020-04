Yannick Noah, triste loin de sa fille Yelena : "Tu me manques !"

Les jours passent et le confinement est de plus en plus rude. L'absence des proches est difficile à vivre et la date du retour à la normale reste très incertaine. Pour Yannick Noah, il est bien difficile de devoir être enfermé à double tour, loin de certains membres de sa famille. D'autant que le dimanche 26 avril 2020 aurait été l'occasion idéale pour se réunir puisque sa grande fille Yelena célébrait ses 34 ans. "Joyeux anniversaire chérie, s'est-il contenté d'écrire sur Instagram, à son grand dam. Tu me manques." Une absence d'autant plus difficile à combler que depuis des mois, la jeune femme élève seule Nohea, son fils né en avril 2017 et désormais privé pour un temps de papy...

Décidément, le sort s'acharne sur Yannick Noah, qui tente de survivre comme il le peut à l'épreuve. Sur les réseaux sociaux, l'ancien sportif propose dès qu'il le peut, à sa manière, avec le sourire, du divertissement pour tous ceux qui s'ennuient. On l'a donc vu nu derrière un oreiller pour relever le défi du Pillow Challenge, en pleine confection de masques de protection avec une chaussette... En revanche, quand il a voulu rire de la situation pour l'alléger, l'initiative a été un peu moins bien reçue. Il y a quelques jours, il a publié une vidéo dans laquelle on le voyait alité, souffrant, relié en perfusion à une bouteille de Ricard. Une blagounette qui a fait rire jaune ceux qui ont eu le temps de la voir, l'obligeant à vite tout supprimer.