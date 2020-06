Yannick Noah : Rare photo de famille pour l'anniversaire de Joalukas

Si on voit ici Yannick Noah avec un grand sourire aux lèvres, son expression était bien plus sérieuse dimanche dernier dans 20h30 le dimanche, où il a dénoncé le silence "gênant" des sportifs blancs face à la montée du mouvement Black Lives Matter et à l'heure où de plus en plus de crimes racistes commis par des policiers sont dénoncés.

"C'est une injustice qui devrait sensibiliser tout le monde. Moi, mes enfants sont métis. Mon dernier est blond, il est touché, comme moi, comme son frère qui est beaucoup plus brun. C'est un problème qui touche tout le monde. Il y a eu des fois des affaires plus ou moins étouffées. Je suis certain que les policiers en général font très bien leur travail, mais les brebis galeuses, parfois, on les a un peu soutenues", s'insurgeait-il sur le plateau de France 2.