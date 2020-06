Yannick Noah : Sa fille Yelena heureuse avec son fils à Hawaï

Yannick Noah est le papa de cinq enfants, dont Yelena, 34 ans, née de sa relation passée avec Cecilia Rodhe, couronnée Miss Suède à la fin des années 70. Cette dernière vit à des milliers de kilomètres de son célèbre père.

Après avoir habité à New York, où elle a donné naissance à son premier enfant en avril 2017, Yelena Noah a mis le cap sur l'île d'Hawaï, qui est devenue son havre de paix. Séparée du père de son fils, M'Bianda Nelson (styliste de la marque américaine 11211), elle élève leur petit Nohea en mère célibataire.

Bien qu'elle soit éloignée du reste de son clan, la créatrice de maillots de bain et de bijoux s'estime particulièrement chanceuse de se trouver à Hawaï par les temps qui courent. Un bonheur qu'elle a exprimé sur Instagram à la fin du mois de mai, posant dans la nature avec son fils. "Temps étranges. À tant de points de vue. Je me sens bénie de partager l'espace avec ce petit être et de pouvoir s'échapper dans cet endroit magique. On vous envoie de l'amour", a écrit Yelena Noah. La magnifique fille de Yannick Noah fait sans aucun doute référence à la pandémie de coronavirus, mais également à la mort de George Floyd le 25 mai dernier à Minneapolis, qui a conduit à l'embrasement des États-Unis.