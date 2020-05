Yannick Noah a 60 ans : sa "teuf" avec ses cinq enfants compromise

Yannick Noah franchit un cap ce lundi 18 mai 20020, il fête des 60 ans. Mais rien de traumatisant pour l'ancien champion de tennis qui vit très bien cet anniversaire un peu spécial. "Inconsciemment, j'ai devancé l'appel. Ça fait deux ans que je dis que j'ai 60 balais. On me dit que je ne les fais pas, donc je suis assez content. À partir de l'année prochaine, je dirai que j'ai 70 balais !", confie Yannick Noah à L'Équipe, avec l'humour qui le caractérise.

Confiné dans sa maison de campagne de la région parisienne avec sa femme Isabelle et leur fils Joalukas (15 ans), l'ex-capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis n'avait pas du tout prévu que son 60e anniversaire se déroulerait dans ces conditions. "Cet anniversaire était l'occasion de faire une jolie 'teuf'. La priorité était de la faire avec tous mes gamins. Mais ils sont aux quatre coins du monde et ne peuvent pas bouger. Donc vu la situation, c'est reporté. La vraie 'teuf', je la ferai quand ce sera possible. S'il faut la faire à la fin de l'année, c'est pas grave, j'ai encore sept mois...", explique-t-il.

Une grande tribu

À l'exception de Joalukas, encore adolescent, qui vit avec lui, Yannick Noah est le père de cinq enfants qui sont effectivement éparpillés. De son premier mariage, avec l'ancien mannequin suédois Cecilia Rodhe (Miss Suède 1978), sont nés Joakim Noah, basketteur de 35 ans évoluant en NBA et qui porte les couleurs des Clippers de Los Angeles, et Yelena, créatrice de bijoux et styliste de 34 ans qui vit à Hawaï avec son fils. De son deuxième mariage, avec l'ex-mannequin britannique Heather Stewart-Whyte, sont nées deux autres filles, Eleejah, 24 ans, qui vit à Londres, et Jenaye, 23 ans, mannequin comme sa maman, qui habite à New York.

Dans un précédent entretien accordé à VSD, Yannick Noah avait avoué être inquiet pour ses enfants. "Eleejah est à Londres, Jenaye à New York, Yelena à Hawaï et Joakim à Los Angeles. Je suis forcément inquiet", avait-il avoué dans le numéro du 30 avril. L'ancien sportif et chanteur s'était également confié sur l'importance de sa tribu : "C'est tout pour moi. Mes enfants, c'est ma vie ! En tant que père, je suis très peu porté sur ce qu'ils font, mais davantage sur ce qu'ils sont. Et je suis heureux de savoir qu'ils sont de belles personnes, qu'ils respectent les autres."

Si Yannick Noah aime faire la fête, il reste très sérieux durant cette période de crise sanitaire. "Je ne veux pas sortir de ce truc avec dix kilos en trop et en marchant à deux à l'heure. J'ai la chance d'être à la campagne, et chez moi, j'ai une salle de gym. (...) Je fais gaffe. J'adore boire des coups avec les potes. Par contre, quand je suis seul, je ne bois pas. Donc, comme je suis tout seul depuis deux mois, je fais mon yoga. Et je jardine !", explique-t-il à L'Équipe.

