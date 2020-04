Yannick Noah, ses enfants dispersés dans le monde : "Je suis forcément inquiet"

Yannick Noah a eu plusieurs femmes dans sa vie, et de ses relations amoureuses sont nés plusieurs enfants. De son premier mariage, avec l'ancien mannequin suédois Cecilia Rodhe (Miss Suède 1978), sont nés Joakim Noah, basketteur de 35 ans évoluant en NBA, et Yelena, créatrice de bijoux et styliste de 34 ans. De son deuxième mariage, avec l'ex-mannequin britannique Heather Stewart-Whyte, sont nées deux autres filles, Eleejah, 24 ans, et Jenaye, 23 ans, mannequin comme sa maman. Yannick Noah s'est marié une troisième fois, avec Isabelle Camus, la fille du producteur Jean-Claude Camus, et de leur union est né Joalukas, 15 ans.

Habitués dès leur plus jeune âge à voyager avec leur papa, tous vivent loin de lui, à l'exception de Joalukas. Un éloignement géographique qui pèse à Yannick Noah en cette période de confinement et de crise sanitaire, alors qu'il est lui-même confiné en région parisienne, à la campagne, avec son épouse et leur fils. "Eleejah est à Londres, Jenaye à New York, Yelena à Hawaï et Joakim à Los Angeles. Je suis forcément inquiet", avoue-t-il à VSD, dans le numéro du 30 avril 2020 dont il fait la couverture. Cet éparpillement géographique rend de fait son sentiment sur le confinement "ambivalent".

Celui qui est le dernier Français à avoir remporté Roland-Garros en 1983 est très proche de tous ses enfants : "C'est tout pour moi. Mes enfants, c'est la vie ! En tant que père, je suis très peu porté sur ce qu'ils font mais davantage sur ce qu'ils sont. Et je suis heureux de savoir qu'ils sont de belles personnes, qu'ils respectent les autres."

Dans quelques jours, Yannick Noah fêtera ses 60 ans (le 18 mai), un anniversaire qui sera forcément particulier, alors qu'il n'appréhende pas du tout le passage à la soixantaine. "Je ne suis pas très attaché aux dates symboliques : cela fait plusieurs mois que je dis que j'ai 60 ans !, confie-t-il. J'ai envie de fêter ça quand ça sera le bon moment. En attendant, je vais sûrement passer beaucoup d'appels vidéo à ma famille et mes amis. On ouvrira les bouteilles à distance !"