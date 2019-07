Isabelle Camus : Abdos et bikini, l'épouse de Yannick Noah s'éclate...

Déjà l'année dernière, Isabelle Camus, Yannick Noah et leur fils Joalukas avaient fait un grand voyage, cette fois dans les Caraïbes : Cuba, Saint-Barthélemy, La Barbade, Saint-Martin et pour finir la Jamaïque. Un périple qu'ils avaient fait en bateau.

Mariés depuis 2003, Isabelle Camus (qui se trouve être la fille de Jean-Claude Camus, célèbre producteur de Johnny Hallyday) et Yannick Noah vivent le parfait amour. Le 10 juin 2004, ils ont accueilli leur fils, Joalukas. "J'ai toujours adoré le côté sport de Yannick, bien plus que le côté show-biz. Avec des valeurs qui me correspondent plus que celles du show-biz dans lequel je suis née", confiait la productrice au Parisien, en novembre 2018.