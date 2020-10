Yannick Noah : Déclaration à sa fille Jenaye et pensée pour son défunt père Zacharie

Jenaye Noah a récemment quitté New York et est rentré à Paris. Jeudi, jour de son anniversaire, la jeune femme a travaillé. Elle a participé à un shooting photo au studio Rouchon Paris, situé Rue des Céréales, à Saint-Denis.

Son père Yannick Noah s'est récemment plaint de son éloignement avec son autre fille, Yelena, et de son petit-fills Nohea. Tous les deux résident à Hawaï et ne peuvent pas voyager à cause de la pandémie et des restrictions de déplacement.