Yannick Noah : Photo de sa fille Yelena et son fils, une parenthèse ensoleillée

Alors que la seconde vague de Covid-19 bat son plein, que les hôpitaux sont surchargés et que la crise économique fait de plus en plus de dégâts, Yelena Noah nous offre la meilleure des parenthèses. D'une photo ensoleillée de son fils, elle balaye 2020 et tous ses tracas. En effet, le 10 novembre 2020, la mannequin et businesswoman publiait une adorable photo de son petit garçon, tout aussi craquant.

Ce petit bout de chou âgé de 3 ans et demi sourit à pleines dents au côté de sa maman, au soleil, sur la plage, à Hawaï, là où ils résident. Une photo qui respire l'amour et le bonheur. Tout ce dont on a besoin en cette période difficile. "Joyeux lundi les gens !", écrit-elle dans un message publié en anglais. Ayant grandi aux États-Unis (et diplômée de la Faculté de sciences économiques de New York), Yelena Noah est complètement bilingue. On imagine que c'est également le cas de son adorable garçonnet aux bouclettes blondes et aux grands yeux marrons.